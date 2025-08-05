Против оппозиционера Максима Каца* возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении общественного деятеля, политолога и оппозиционера Максима Каца* по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что основанием для возбуждения дела стало обращение в Роскомнадзор от участника нежелательной в России организации «Депутаты мирной России»**, членом которой является сам Кац, уточнили в правоохранительных органах.
Ранее, в августе 2023 года, Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к 8 годам колонии общего режима и запрету на администрирование интернет-ресурсов в течение 4 лет по делу о распространении фейков о российской армии.
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**организация признана нежелательной в РФ
***признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга