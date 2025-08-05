Против оппозиционера Максима Каца* возбудили уголовное дело

05 августа 2025, 13:33

СК РФ возбудил дело о нарушении закона об иноагентах против Максима Каца*

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении общественного деятеля, политолога и оппозиционера Максима Каца* по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.