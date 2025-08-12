Польша депортирует 57 украинцев после демонстрации нацистского флага на концерте Макса Коржа
Власти Польши приняли решение о депортации 63 человек, включая 57 украинцев и 6 белорусов, после инцидента на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.
Конфликт произошёл после того, как на мероприятии развернули бандеровский флаг ОУН-УПА*, что вызвало волну общественного недовольства. Кроме того, перед началом концерта часть зрителей попыталась прорваться с трибун ближе к сцене, а некоторые использовали пиротехнику, что привело к беспорядкам и актам агрессии.
По словам Туска, ситуация потребовала оперативного вмешательства со стороны правоохранительных органов. Решение о депортации принято для восстановления порядка и предотвращения дальнейших провокаций.
*запрещённая в России террористическая организация