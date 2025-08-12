Польша депортирует 57 украинцев после демонстрации нацистского флага на концерте Макса Коржа

12 августа 2025, 15:43

Туск: Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов после скандала с нацистским флагом

Фото: iStock/macky_ch

Власти Польши приняли решение о депортации 63 человек, включая 57 украинцев и 6 белорусов, после инцидента на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.