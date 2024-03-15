Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Министерство юстиции РФ исключил блогера Николая Соболева из списка иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Еще 6 марта Соболев приостановил работу своего канала на YouTube из-за изменений в законодательстве, которые запрещают закупать рекламное время у иноагентов.
Изначально Соболев не поверил, что именно его убрали из перечня. Одна после подтверждения данных, и его однофамильцев в списке не нашлось, он опубликовал в Телеграм-канале видое, на котором молча плачет. Позже он добавил, что на текущий момент не может записать содержательное видео, так как «телефон взрывается каждые 30 секунд».
Помимо этого, из реестра исключили бывшего главреда «Орловских новостей» Денис Константинов.
Также стало известно, что Минюст признал иноагентами актёра Семёна Трескунова* и режиссёра Романа Либерова*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Изначально Соболев не поверил, что именно его убрали из перечня. Одна после подтверждения данных, и его однофамильцев в списке не нашлось, он опубликовал в Телеграм-канале видое, на котором молча плачет. Позже он добавил, что на текущий момент не может записать содержательное видео, так как «телефон взрывается каждые 30 секунд».
Также стало известно, что Минюст признал иноагентами актёра Семёна Трескунова* и режиссёра Романа Либерова*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Алина Юрчак