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Космонавты на МКС проголосовали за президента России

15 марта 2024, 13:42
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Участие в голосовании на выборах президента РФ приняли трое российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции, отметки в бюллетенях поставил избранный их доверенным лицом глава городского округа Королёв Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Члены экипажа МКС-71 космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и вышли на связь со своим доверенным лицом, главой округа Королев Игорем Трифоновым, пролетая над Тихим океаном, и отдали голоса за одного из кандидатов в президенты России», — говорится в сообщении.
На Земле голосование космонавтов было организовано на территории ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве.


Голосование на выборах президента Российской Федерации стартовало в пятницу, 15 марта, в восемь утра. Оно будет проводиться в течение трёх дней и завершится в восемь вечера в воскресенье, 17 марта.

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#космонавты
#мкс
#королёв
#выборы
#голосование
#мособлизбирком
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В Воскресенске 17 марта проведут масленичную ярмарку фермерских товаров
15 марта 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масленичную ярмарку с продукций, которую производят на подмосковных фермах, проведут в городском округе Воскресенск в воскресенье, 17 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных продуктов, овощей и фруктов, а также мёда и других сладостей», — говорится в сообщении.
Для гостей ярмарки подготовлена и насыщенная развлекательная программа: в рамках мероприятия будут организованы народные гуляния и конкурсы, различные мастер-классы и катания на северных оленях.

Ярмарка откроется в полдень и будет работать до пяти часов вечера.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца марта проведут около 200 ярмарок, более 17 из которых будут посвящены Масленице.

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#воскресенск
#ярмарка
#масленица
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Mash: Певица МакSим заявила о приостановке своей концертной деятельности
Mash: МакSим берет паузу в карьере
15 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/nantonov

МакSим берет паузу в карьере, но есть один нюанс: она все-таки продолжит выступать на закрытых корпоративах и только под фонограмму, сообщает Mash в своем телеграм-канале.
После лечения алкогольной зависимости у певицы возникли сложности с выступлениями вживую.

Как стало известно Mash, гонорар МакSим вместо прежних 4,5 млн рублей теперь составляет 3 млн. Из условий, чтобы пригласить певицу выступать допустимы только частные мероприятия, небольшие корпоративы, на которых не требуется живого исполнения — ведь состояние пока не позволяет.

В июле прошлого года Марина Абросимова (МакSим) заявила, что лечится от алкогольной зависимости в московской больнице. Однако пока концерты по стране срывались, её видели с кальяном в руках и алкоголем в столице.

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#шоу-бизнес
#россия
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В патриотической акции «Позывной» участвовали свыше 300 подмосковных школ
15 марта 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 300 школ Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Позывной». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках федеральной акции учащиеся создали коллекцию рисунков по позывным бойцов.

«Под руководством советников по воспитанию школьники выбирают один позывной из предлагаемого им списка и, используя творческий подход, а также художественные материалы, изображают бойца, талисман или эмблему бойца. Позывные необходимы российским военнослужащим прежде всего для безопасности, так как никто не сможет узнать настоящее имя военного. Позывные также предотвращают путаницу, поскольку тезок может быть много», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что акция была направлена ​на поддержку участников спецоперации и поднятию у них боевого духа.

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#акция
#школьники
#подмосковье
#поддержка
#сво
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Через «Госуслуги.Дом» жители Подмосковья могут решить коммунальные вопросы
15 марта 2024, 13:27

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

«Госуслуги.Дом»: обратиться в УК, передать показания или оплатить коммунальные услуги можно в одном приложении. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Функциональное приложение позволяет гражданам решать различные вопросы к управляющим компаниям онлайн.

«Удобно решить вопросы можно в одном «окне». Через мобильное приложение, например, в онлайн режиме есть возможность сообщить УК о неработающем лифте, перегоревшей лампочке в подъезде и о других замечаниях. В установленные сроки ваша заявка должна быть отработана. Для особо занятых сервис напомнит, когда пора передать показания приборов учета. Если в вашем доме проводятся плановые работы или произошло аварийное отключение — без паники, вас также проинформируют», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что зарегистрироваться в приложении можно через личный кабинет Госуслуг.

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#онлайн
#густ мо
#светлана аипова
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На строительстве детсада на 230 мест в Красногорске завершили устройство фундамента
15 марта 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На строительстве детсада на 230 мест в Красногорске завершили устройство фундамента

«Строители завершили земляные работы и устройство фундамента, ведутся работы по устройству вертикальных конструкций подземной части здания», — уточняется в сообщении.

В настоящее время в ЖК «Новая Рига» уже открыт один детский сад — его могут посещать 320 воспитанников. Кроме того, построена школа на 1150 мест. В рамках развития социальной инфраструктуры в жилом комплексе также возведут поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 150 посещений в смену.

В эксплуатацию введено семь жилых домов более чем на 4,5 тыс. квартир, на первых этажах зданий открываются магазины, кафе, пекарни, салоны красоты и пр. Продолжается возведение новых жилых корпусов.

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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать онлайн в МФЦ
15 марта 2024, 12:55

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Для участия в электронном голосовании на выборах президента России жители Московской области могут воспользоваться цифровыми зонами в подмосковных офисах «Мои документы», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В пятницу и субботу — 15 и 16 марта — МФЦ Московской области работают по обычному графику. В воскресенье, 17 марта, цифровые зоны продолжат работать в дежурных офисах, и посетители смогут воспользоваться компьютерами, чтобы принять участие в ДЭГ», — отмечается в сообщении.
В МФЦ, работающих семь дней в неделю, в выходные продолжат оказывать полный объём услуг, за исключением тех офисов «Мои документы», где открыты участковые избирательные комиссии — там до окончания голосования функционал будет ограничен выдачей готовых паспортов и обеспечением доступа к цифровой зоне.

Информация о графике работы различных МФЦ размещена по ссылке.

Выборы президента РФ проводятся в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#мфц
#дэг
#президент
#московская область
#подмосковье
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На Камчатке молодожены в ЗАГСе проголосовали на выборах президента России
15 марта 2024, 12:55

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском молодожены Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента России прямо в ЗАГСе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.
Новоиспеченные супруги рассказали, что приняли решение сделать свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования, так как прикреплены к разным избирательным участкам. Но очень хотели поучаствовать в выборах вместе.

«Это современный, быстрый, удобный вид голосования, который позволил нам в этот важный для нас день быть вместе и не разлучаться ни на минуту», — пояснила невеста.

Молодожены объяснили свой шаг тем, что так они выражают свою позицию и определяют свое будущее и дальнейшую жизнь. По их словам, именно от развития России зависит их дальнейшая судьба.

Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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В Подмосковье начали голосовать осуждённые на принудительные работы
15 марта 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Граждане, осуждённые на принудительные работы и отбывающие наказание на территории Московской области, включились в процесс голосования на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов в ходе пресс-конференции в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«С утра имеют возможность проголосовать осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ. В зависимости от графика своих работ, некоторые по дороге на работу, некоторые, возвращаясь с ночной смены, могут спокойно прийти на избирательный участок, находящийся на территории исправительного центра. Они все зарегистрированы в общежитии исправительного центра, поэтому никаких сложностей с голосованием там не возникает», — сказал Леонов.
Он добавил, что с восьми утра возможность проголосовать получили также военные, отбывающие дисциплинарный арест на гауптвахте. При этом в учреждениях ФСИН голосование будет проводиться в воскресенье.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта, в 8 утра. Общероссийское голосование будет проводиться в течение трёх дней и завершится в 20:00 17 марта.

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#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные школьник изготовили свыше 42 тысяч окопных свечей для бойцов
15 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся Подмосковья изготовили более 42 тыс. окопных свечей для солдат СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
С начала года учащиеся в в школах и колледжах изготовили более 42 тысяч свечей.

«Окопные свечи, которые можно использовать не только для освещения помещений, но и для разогревания еды в полевых условиях, обогрева. Важно, что школьники и студенты чтут память прошлого и ценят героизм своих соотечественников! Ведь именно мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания и патриотизма», — поделился регкоординатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов.

Стоит отметить, что свечи горят коло 6-7 часов, давая свет и тепло. Школьники с особым трепетом создают их в свободное от учебы время.

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