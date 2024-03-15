Космонавты на МКС проголосовали за президента России

На строительстве детсада на 230 мест в Красногорске завершили устройство фундамента

«Строители завершили земляные работы и устройство фундамента, ведутся работы по устройству вертикальных конструкций подземной части здания», — уточняется в сообщении.



В настоящее время в ЖК «Новая Рига» уже открыт один детский сад — его могут посещать 320 воспитанников. Кроме того, построена школа на 1150 мест. В рамках развития социальной инфраструктуры в жилом комплексе также возведут поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 150 посещений в смену.



В эксплуатацию введено семь жилых домов более чем на 4,5 тыс. квартир, на первых этажах зданий открываются магазины, кафе, пекарни, салоны красоты и пр. Продолжается возведение новых жилых корпусов.



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