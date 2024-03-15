Космонавты на МКС проголосовали за президента России

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
«Члены экипажа МКС-71 космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и вышли на связь со своим доверенным лицом, главой округа Королев Игорем Трифоновым, пролетая над Тихим океаном, и отдали голоса за одного из кандидатов в президенты России», — говорится в сообщении.На Земле голосование космонавтов было организовано на территории ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве.
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