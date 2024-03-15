Правительство РФ повысило специальные соцвыплаты медработникам

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Правительство России повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что повышенные выплаты медики начнут получать уже с апреля.
По словам Мишустина, эти нововведения затронут свыше 200 тысяч россиян.
Премьер-министр подчеркнул, что поручение президента России Владимира Путина было выполнено и медработникам из небольших сёл и посёлков сделали прибавку к зарплате.
В апреле её размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Это актуально для посёлков с численностью населения меньше полусотни тысяч человек.
В населённых пунктах с число жителей от 50 до 100 тысяч человек поддержка вырастет до 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.
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По словам Мишустина, эти нововведения затронут свыше 200 тысяч россиян.
В апреле её размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Это актуально для посёлков с численностью населения меньше полусотни тысяч человек.
В населённых пунктах с число жителей от 50 до 100 тысяч человек поддержка вырастет до 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.
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Анастасия Чинкова