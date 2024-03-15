Правительство РФ повысило специальные соцвыплаты медработникам

Почти 150 тысяч жителей Московской области получают выплаты на молочную кухню — питание беременным, кормящим матерям и маленьким детям, на эти цели в бюджете региона в текущем году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.