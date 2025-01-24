Блогерам Поперечному* и Мэддисону грозит депортация из США по новому указу Трампа

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Три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из Штатов могут депортировать стендап-комика Данилу Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Илью Давыдова (Мэддисона).
По данным канала, власти США могут в скором времени депортировать сотни россиян, которые в настоящее время находятся в депортационных тюрьмах.
Все эти россияне формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах. После они ждали решений офицеров службы ICE с решением судов на временный въезд по упрощённой программе, которая была приостановлена после вступления Трампа в должность главы государства.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
По данным канала, власти США могут в скором времени депортировать сотни россиян, которые в настоящее время находятся в депортационных тюрьмах.
Все эти россияне формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах. После они ждали решений офицеров службы ICE с решением судов на временный въезд по упрощённой программе, которая была приостановлена после вступления Трампа в должность главы государства.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова