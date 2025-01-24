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Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди

Фото: iStock/rschroed

Фото: iStock/rschroed

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве бывшего главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами.», — говорится в официальном документе.

Также рассекретят документы об убийстве Мартин Лютера Кинга в 1968 году, активиста за права темнокожих в США. Это же произойдет с документами об убийстве брата Джона Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году.



Напомним, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в 1963 году в результате выстрела из снайперской винтовки. Происшествие случилось в ходе его предвыборной поездки в Далласе.

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Нетаньяху заступился за Маска после «нацистского» жеста на инаугурации Трампа
24 января 2025, 00:15

Фото: iStoock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за миллиардера Илона Маска после обвинений в том, что бизнесмен вскинул руку в нацистском приветствии после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети X.
«Илон Маск оклеветан», — написал Нетаньяху.

Как отметил премьер-министр, Маск является большим другом Израиля. Бизнесмен не раз поддерживал страну в ее праве защищать от террористов и тех, кто пытается уничтожить еврейское государство.

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа 20 января общественность обратила внимание на жест Илона Маска, когда тот прижимал правую руку к груди, после чего вытягивал ее ладонью вниз. Многие отметили, что жест очень похож на нацистское приветствие.

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#дональд трамп
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FT: СПГ-танкеры из США сменили курс с Южной Америки и Азии на порты Европы
23 января 2025, 23:45

Фото: iStock/Dikuch

Танкеры из США, которые перевозят сжиженный природный газ в страны Азии и Южной Америки, сменили курск на европейские порты. Об этом сообщают в Financial Times.
«Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ, меняют курс в Атлантическом океане и направляются в Европу, поскольку владельцы грузов стремятся извлечь выгоду из ситуации на рынке», — пишут в британской газете.

Как отмечают авторы материала, сейчас Европа сокращает запасы в своих газохранилищах. На фоне этого владельцы СПГ могут попытаться извлечь выгоду и продать груз с большей прибылью.

За последний месяц смене курса последовали не меньше семи танкеров. По словам одного из аналитиков рынка СПГ Алекса Фроли, некоторые сделали это в довольно резком формате. Танкеры перевозили порядка 500 тысяч тонн газа. Сведения аналитической компании ICIS уточняют, что шесть танкеров направлялись в Азию и к мысу надежды, а оставшийся в Колумбию.

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Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла
23 января 2025, 22:43

Фото: istockphoto/Nastco

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении получения американского гражданства по праву рождения временно заблокирован судом в Сиэтле. Об этом телеканалу CNN стало известно из судебного постановления.
«Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен», — добавил судья Джон Кугенур.
Кугенур, назначенный при Рональде Рейгане, посчитал указ действующего президента США вопиюще неконституционным, удовлетворив прошение представителей Аризоны, Орегона, Иллинойса и Вашингтона.

По заявлению истцов, новоиспеченный хозяин Белого дома пренебрегает 14-й поправкой к конституции, которая была принята еще в 19-м веке.

Таким образом, если бы указ был принят, дети не смогли бы стать американцами, даже если их родители находились в стране на законных основаниях, но лишь по рабочей или туристической визе.

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Журналист Боуз указал Трампу на ошибку в словах о войне
Журналист Боуз: помощь Америки во время ВОВ нельзя сравнивать со вкладом СССР
23 января 2025, 19:47

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«Президент Дональд Трамп заявил: Россия помогла США победить нацистов. Все совершенно наоборот», — пояснил журналист.

По его мнению, американская программа ленд-лиза была значимой, но при этом малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР. Тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, свидетельствует о решимости и настоящей чести советских граждан, заключил Боуз.

Напомним, российские власти неоднократно заявляли о необходимости противостоять попыткам переписать историю войны. Глава Российской Федерации Владимир Путин указывал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне является одной из ключевых задач России.

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Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы Ирана
NYT: Трамп отозвал охрану для Помпео и Хука, несмотря на угрозы Ирана
23 января 2025, 19:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения о продолжающихся угрозах со стороны Ирана. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что упомянутые чиновники сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Согласно информации издания, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона — своего экс-советника по нацбезопасности, который «также находится в опасности». Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о высоком уровне угрозы в отношении политиков.

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Президент Путин распорядился провести ревизию танкерного флота
23 января 2025, 18:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ревизию танкерного флота распорядился провести президент России Владимир Путин в рамках совещания с кабмином. Уточняется, что ревизия должна быть комплексной.
«Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического и технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — сказал глава государства.
Кроме того, президент затронул итоги работы по ликвидации последствий крушения танкеров а Черноморье. По данным вице-премьера Виталия Савельева, на сегодняшний день откачано более 1100 тонн мазута. Осталось примерно 300 тонн. Речь идет о танкере «Волгонефть-239».

Перед этим сообщалось, сколько займет очистка пляжей Анапы от мазута.

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Путин отвлекся на международный звонок на заседании набсовета АСИ и извинился
23 января 2025, 16:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отвлекся на международный звонок, участвуя в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава государства сам анонсировал предстоящий разговор, извинившись.
«Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал российский лидер.
Путин попросил участников продолжить работу, несмотря на его временное отсутствие.

Перед этим Путин сделал заявление о скорой индексации российских пенсий. Кабмину поручено проиндексировать страховые и военные выплаты на 9,5%, учитывая фактическую инфляцию по итогам прошлого года.

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Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище
23 января 2025, 16:42

Бэррон Трамп (Фото: соцсети)

Когда Дональд Трамп впервые занял пост президента США, его сыну Бэррону было всего 10 лет. Теперь же на месте маленького мальчика стоит привлекательный юноша. Как изменился Бэррон ко второму сроку Трампа расскажет «Радио 1».

Сын Трампа в день инаугурации отца шокировал публику


В день инаугурации 78-летнего Дональда Трампа 20 января 2025 года публика вновь увидела его младшего сына, 18-летнего Бэррона, и была просто поражена. Наследник избранного главы США теперь значительно выше своей матери-модели на несколько голов. Бэррона уже называют «Башней Трампа» из-за его впечатляющего роста в 2,06 метра.

С момента первого президентства Дональда Трампа в 2017 году Бэррон сильно подрос. Во время первого срока его отца в Белом доме подросток в значительной степени избегал излишнего политического внимания. Сейчас Бэррон, похоже, готов активнее участвовать в политической жизни своего отца. Дональд Трамп уже отметил, что именно сын помог ему наладить связь с молодыми избирателями и предложил ему участвовать в интервью у популярных блогеров.

Детство Бэррона Трампа



Бэррон провел большую часть своего детства в Нью-Йорке, обучаясь в частных школах на Верхнем Вест-Сайде.

Сначала Мелания пользовалась услугами няни, но вскоре от них отказалась, так как решила сама заниматься воспитанием сына. К тому же вскоре в Словению переехали ее родители, и бабушка с радостью принялась за заботу о внуке. Женщины обучили Бэррона словенскому языку, которым он теперь владеет в совершенстве.

Родители старались защитить сына от лишнего внимания. В детстве он лишь несколько раз появлялся на телевидении: в реалити-шоу «The Apprentice», которое вел его отец, и в одном из эпизодов ток-шоу Опры Уинфри. Интересно, что в 2017 году Бэррон стал первым ребенком, переехавшим в Белый дом за последние 50 лет.

«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом


Слухи о болезни


Во время предвыборной кампании своего отца в 2016 году он оказался в центре внимания общественности. Из-за его скромного и застенчивого поведения возникли слухи о том, что он может быть аутистом. В 2024 году Мелания Трамп сообщила, что эти события оказали глубокое воздействие на ее сына, который сталкивался с насмешками в школе.

«Я была в ужасе от этой жестокости», — написала она в своих мемуарах.

После инаугурации Трампа в 2017 году Бэррон завершил обучение в школе в Нью-Йорке и переехал в Белый дом, чтобы жить с отцом. В Вашингтоне он посещал епископальную школу Святого Андрея в Мэриленде. После того как Трамп покинул пост президента, семья переехала во Флориду, а Бэррон перевелся в частную школу в Палм-Бич. Весной прошлого года он окончил среднюю школу и сейчас учится на первом курсе Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете.

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Назван главный виновник энергетического кризиса в Европе
Финансист Юшков: в энергетическом кризисе Европы виноваты чиновники Евросоюза
23 января 2025, 15:44

Фото: iStock/butenkow

В энергетическом кризисе Европы виноваты сами чиновники Евросоюза, так как начали продвигать возобновляемому энергетику. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, отметив, что пока тысяча кубометров газа в США стоит около 100 долларов, в Европе то же количество стоит около 500 долларов.
«На самом деле в энергетическом кризисе Евросоюза виноваты сами еврочиновники. Именно они запугивали энергетические компании, говорили, что скоро ваши углеводороды, нефть, газ, уголь будут никому не нужны. Мы перейдем очень быстро на возобновляемую энергетику, поэтому, если вы сейчас вложите деньги в разработку новых месторождений, строительство газопроводов, нефтепроводов, вы не вернете потом свои инвестиции», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин для стран-импортеров. В разговоре с Общественной Службой новостей эксперт раскрыл, что пошлины для Трампа — инструмент давления на другие государства, которые он будет делить на своих друзей и врагов.
«Понятно, что поставщики будут перекладывать издержки [от пошлин] на потребителя. Американцы это почувствуют, импортные товары станут дороже. Но тогда они будут переключаться на те товары, которые производятся либо в Соединенных Штатах, либо в тех странах, в отношении которых торговые барьеры применяться не будут — например, в той же Европе. Заградительный барьер [на импорт] будет вводиться, например, против тех же стран БРИКС, против Мексики или Канады», — объяснил Демчук.
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