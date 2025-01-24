Трамп рассекретил документы об убийстве президента Джона Кеннеди

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве бывшего главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами.», — говорится в официальном документе.
Также рассекретят документы об убийстве Мартин Лютера Кинга в 1968 году, активиста за права темнокожих в США. Это же произойдет с документами об убийстве брата Джона Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году.
Напомним, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в 1963 году в результате выстрела из снайперской винтовки. Происшествие случилось в ходе его предвыборной поездки в Далласе.
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Иван Мусатов