Администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины – Bloomberg

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Администрация президента США Дональда Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, новая американская администрация дала понять, что напрямую участвовать в такой инициативе не собирается. Вероятно, этим займётся частный сектор.
Ранее, 21 января, Трамп не исключил, что поставки американского оружия Украине полностью прекратятся в скором времени. Также он заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в «любое время». Одновременно с этим он допустил расширение санкций против России, если страна не согласится на сделку по Украине.
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Анастасия Чинкова