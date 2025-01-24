Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран

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Между Россией и США вполне может быть заключено соглашение о денуклеаризации двух стран. Более того: такие договорённости уже практически были достигнуты.
Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он сказал, что уже работал над заключением такого соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, употребив по своей привычке бизнесмена слово «сделка».
Ранее Трамп в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе также говорил о том, что США хотели бы работать над сокращением своих ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем.
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«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал «новый-старый» хозяин Белого дома.
Ранее Трамп в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе также говорил о том, что США хотели бы работать над сокращением своих ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем.
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Александр Бойцов