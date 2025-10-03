Блогеры должны передавать права от Telegram-канала боту РКН
Теперь после регистрации Telegram‑канала блогерам нужно запустить бот Роскомнадзора и предоставить ему права администратора. Только так можно подтвердить владение каналом, пишут «Ведомости» со ссылкой на инстанцию.
После подачи заявления через портал «Госуслуги» из своего аккаунта в Telegram необходимо активировать специального бота: полученный на «Госуслугах» регистрационный номер сверяется с тем, который вводится в боте.
«Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — добавили в РКН.
Ведомство подчеркнуло, что при пропуске этого шага заявление вернут с формальным основанием для отказа, и тогда придётся заново проходить процедуру регистрации.
По данным Роскомнадзора, рекламодатели потратили на продвижение в Telegram‑каналах блогеров 6,7 млрд руб. с января по июнь 2025 года — на 54% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.