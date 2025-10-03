03 октября 2025, 16:27

«Ведомости»: Блогеры должны передавать права от Telegram-канала боту РКН

Фото: istockphoto/nantonov

Теперь после регистрации Telegram‑канала блогерам нужно запустить бот Роскомнадзора и предоставить ему права администратора. Только так можно подтвердить владение каналом, пишут «Ведомости» со ссылкой на инстанцию.





После подачи заявления через портал «Госуслуги» из своего аккаунта в Telegram необходимо активировать специального бота: полученный на «Госуслугах» регистрационный номер сверяется с тем, который вводится в боте.





«Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — добавили в РКН.