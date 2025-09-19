РКН ожидает получать 12-15 млрд рублей со сбора за распространение интернет-рекламы
Роскомнадзор планирует получать от 12 до 15 миллиардов рублей ежегодно благодаря сбору за интернет-рекламу. За второй квартал 2025 года бюджет пополнился почти на четыре миллиарда рублей. Об этом информирует ТАСС.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что ведомство также собирает средства за использование радиочастотного спектра. В 2024 году доходы Роскомнадзора составили 43,2 миллиарда рублей. В текущем году служба ожидает увеличить эту сумму до 46 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что Россия значительно увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи в январе-августе, достигнув максимального показателя за последние четыре года — 619 миллионов долларов.
До этого появилась информация, что россиянам стоит откладывать 5–10% от зарплаты ежемесячно и 15–30% от незапланированных доходов на финансовую подушку, которая должна составлять порядка 6–12 зарплат.
Читайте также: