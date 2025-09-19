РКН ожидает получать 12-15 млрд рублей со сбора за распространение интернет-рекламы

19 сентября 2025, 07:43

Роскомнадзор ожидает рост доходов от сбора за интернет-рекламу

Фото: iStock/oatawa

Роскомнадзор планирует получать от 12 до 15 миллиардов рублей ежегодно благодаря сбору за интернет-рекламу. За второй квартал 2025 года бюджет пополнился почти на четыре миллиарда рублей. Об этом информирует ТАСС.