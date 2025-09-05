Крупный сбой в работе Telegram: подробности

05 сентября 2025, 22:05

Downdetector: Крупный сбой в работе Telegram связан с перебоями в сообщениях

Фото: istockphoto/nantonov

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера — об этом сообщает аналитическая платформа Downdetector.