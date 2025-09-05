Крупный сбой в работе Telegram: подробности
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера — об этом сообщает аналитическая платформа Downdetector.
По данным сервиса, возникают проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов, а также отключены комментарии под публикациями в Telegram‑каналах. Ранее, 31 августа, Downdetector фиксировал массовый сбой, который связывали с обновлением приложения: пользователи по всему миру жаловались на замедленную загрузку сообщений и медиа.
Кроме того, 13 августа Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков через Telegram и WhatsApp* в рамках борьбы с мошенничеством. В Госдуме заявили, что владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», и отметили, что число пострадавших в WhatsApp* с 2024 года выросло в 3,5 раза.
Минцифры при этом не исключило восстановления доступа, но лишь после «приземления» мессенджеров в России.
*Принадлежит Meta*, чья деятельность признана экстремистской и террористической на территории РФ
