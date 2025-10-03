Достижения.рф

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за нарушение закона о соцсетях

Фото: iStock/Penderev

Таганский районный суд Москвы назначил Telegram Messenger Inc. административный штраф в размере семи миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельца социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.



Telegram признан виновным по части 3 статьи 13.50 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Решение суда уже вступило в законную силу. Telegram оштрафовали за повторное неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга мессенджера.

Иван Мусатов

