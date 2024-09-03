Приём заявок на национальную премию «Патриот» продлится до конца сентября

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Национальную премию «Патриот» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, заявки принимаются до 30 сентября включительно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Премия проводится с 2020 года, она направлена на выявление лучших проектов в сфере патриотического воспитания. Её целью является также признание заслуг организаций и граждан за вклад в систему патриотического воспитания России и продвижение патриотической повестки за рубежом», — говорится в сообщении.В 2024 году премия будет вручаться по одиннадцати номинациям в таких областях как наука, образование, семейные ценности, культура, служение и пр. Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Патриот года».
Подробная информация о премии размещена на сайте проекта.
Читайте также:
Детей из Подмосковья приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД
Приём заявок на программу «Герои молодёжи» завершится 9 сентября
Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон
Лев Каштанов