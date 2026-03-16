Блогерша Лерчек начала лучевую терапию

16 марта 2026, 12:21

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начала новый этап лечения онкологического заболевания. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своем Instagram*-аккаунте.





По его словам, сегодня, 16 марта, начинается лучевая терапия. Избранник блогерши также опубликовал фотографию, на которой мать Лерчек держит ее за руки.

«Сегодня начинается лучевая терапия. После первой химии», — написал Сквиччиарини.