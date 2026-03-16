Блогерша Лерчек начала лучевую терапию
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) начала новый этап лечения онкологического заболевания. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своем Instagram*-аккаунте.
По его словам, сегодня, 16 марта, начинается лучевая терапия. Избранник блогерши также опубликовал фотографию, на которой мать Лерчек держит ее за руки.
«Сегодня начинается лучевая терапия. После первой химии», — написал Сквиччиарини.Тем временем в Гагаринском суде Москвы проходит заседание по делу бывших супругов Чекалиных. На слушание пришел Артем Чекалин и представители Валерии. Напомним, у блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах, она находится под домашним арестом.