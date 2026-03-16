Артем Чекалин впервые прокомментировал болезнь Лерчек

16 марта 2026, 11:48

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Артем Чекалин впервые высказался о болезни своей бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Он заявил, что сейчас не поддерживает с ней общение.





Как сообщает Telegram-канал Shot, Чекалин отметил, что помощь блогеру сейчас оказывают её близкие и друзья. По его словам, они делают всё возможное, чтобы поддержать Валерию в сложной ситуации.



Блогер также рассказал, что трое детей, рождённых в браке с Лерчек, в настоящее время живут вместе с ним. На вопрос журналистов о том, знают ли дети о болезни матери, он ответил утвердительно.



В марте стало известно, что у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Блогера госпитализировали и она проходит курс химиотерапии.





