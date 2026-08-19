Блогерша Лерчек собирается оспорить штраф в 763 млн рублей

19 августа 2026, 20:02

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Защита блогерши Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) намерена оспорить многомиллионный штраф. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.