Блогерша Лерчек собирается оспорить штраф в 763 млн рублей
Защита блогерши Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) намерена оспорить многомиллионный штраф. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.
По его словам, Гагаринский суд Москвы при расчете использовал «иной доход» подзащитной, взяв за основу не зарплату, а доходы за период с 2017 по 2022 год.
Защитник считает, что эти годы были выбраны произвольно. Он подчеркнул, что именно тогда у блогерши был пик заработков, тогда как сейчас ее финансовая ситуация изменилась из-за проблем со здоровьем и ограничений в работе.
Адвокат также отметил, что штраф превышает максимально допустимый предел. Он добавил, что даже для коррупционных преступлений взыскание не может превышать 500 миллионов рублей, а дело Чекалиной к этой категории не относится.
Напомним, 31 июля суд признал Лерчек виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в 763 573 551,69 рублей.
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