Суд исключил из обвинения Лерчек эпизод с переводами в иностранной валюте
Суд исключил из обвинения блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) эпизод с переводами средств в иностранной валюте. Это следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Следствие не установило конкретных обстоятельств проведения таких операций. В итоге судья признал, что Лерчек нарушила валютные правила: она перевела рубли нерезиденту, предоставив в банк недостоверные сведения, а именно неверно указала цели и основания платежа.
24 июля суд назначил Чекалиной наказание в виде пяти лет условного срока и штрафа в размере 765 миллионов рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Государственное обвинение выразило несогласие с этим решением. Позже защита Валерии подала ходатайство об отмене приговора, настаивая на отсутствии в действиях её подзащитной состава преступления.
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