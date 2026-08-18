Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный
Суд может заменить условный срок на реальный блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) в случае нарушения ею установленных ранее запретов. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.
Если апелляционный суд примет аргументы, изложенные в представлении государственных обвинителей Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой, то при повторном нарушении осужденной установленных запретов, суд имеет право заменить ей условный срок на фактическое отбывание наказания, отметил источник агентства. Он также подчеркнул, что доводы прокуратуры в апелляционном представлении нацелены на предотвращение совершения Лерчек дальнейших правонарушений.
Напомним, 24 июля суд приговорил Чекалину к пяти годам условного лишения свободы и штрафу в размере 765 миллионов рублей за вывод более 250 миллионов рублей в Объединённые Арабские Эмираты.
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