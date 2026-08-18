Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный

18 августа 2026, 14:33

Лерчек могут заменить условный срок на реальный в случае нарушения запретов

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Суд может заменить условный срок на реальный блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) в случае нарушения ею установленных ранее запретов. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.