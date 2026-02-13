Блогерша приготовила бульон из собственных ребер

13 февраля 2026, 14:34

Канадская блогерша-трансгендер* удалила ребра и сварила из них бульон

Фото: iStock/GKV

Канадская блогерша-трансгендер* Адеа Даниэль удалила несколько ребер ради тонкой талии и приготовила из них костный бульон. Об этом пишет портал Need To Know.