Блогерша приготовила бульон из собственных ребер
Канадская блогерша-трансгендер* Адеа Даниэль удалила несколько ребер ради тонкой талии и приготовила из них костный бульон. Об этом пишет портал Need To Know.
Инфлюенсер с 1,7 млн подписчиков в TikTok заморозила удаленные ребра на полгода, а затем сварила их и попробовала получившийся бульон. Она утверждает, что такой напиток полезен для кишечника, а его вкус напоминает курицу.
Всего видео посмотрели 16,8 миллиона человек. Многие них не поверили в правдивость происходящего, отмечая в комментариях, что человеческие ребра больше тех, что показала Даниэль в ролике.
После публикации медики предупредили об опасных рисках такой операции. По их словам, ребра важны для дыхания и защиты органов, а их удаление может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
