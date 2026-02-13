Достижения.рф

Мужчина пытался пронести в московскую больницу бутерброд с гашишем — видео

Росгвардия задержала мужчину за гашиш в бутерброде в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося пронести бутерброд с наркотиками в медицинское учреждение.



Экипаж прибыл по сигналу «тревога» в одну из охраняемых больниц на востоке Москвы. Как сообщил представитель организации, неизвестный пытался пройти внутрь с веществами.

Подозреваемого — 36-летнего уроженца Ставропольского края — задержали и вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у мужчины изъяли свёрток с неизвестным содержимым, спрятанный внутри бутерброда.

Задержанного доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что в свёртке находились пакетики с гашишем.

Никита Кротов

