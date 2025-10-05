Блогершу из Питера привлекли к уголовной ответственности за публичное уничтожение паспорта
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней блогерши, которая сожгла свой паспорт и выложила запись в сети, сопровождая действия нецензурной бранью. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Следствие по делу провели полицейские Адмиралтейского района. Её поступок квалифицировали как хулиганство (ч.1 ст.213 УК РФ) и надругательство над государственными символами (ст.329 УК РФ).
По информации ГУ МВД, девушка признала свою вину. За подобные действия законом предусмотрены крупный штраф или реальный срок лишения свободы.
Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
