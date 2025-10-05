Блогершу из Питера привлекли к уголовной ответственности за публичное уничтожение паспорта

05 октября 2025, 14:30

В Петербурге блогершу судят за сожжение паспорта

Фото: Istock / Artrotozwork

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней блогерши, которая сожгла свой паспорт и выложила запись в сети, сопровождая действия нецензурной бранью. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».