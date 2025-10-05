Поживи как бездомный: москвичам предлагают экстремальный опыт выживания
В Москве появилась необычная услуга — за 20 тысяч рублей всем желающим предлагают на время окунуться в будни бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Участникам обещают «незабываемый опыт»: им предстоит искать ночлег, добывать еду, знакомиться с уличной жизнью столицы и всё это — в компании так называемых «дружелюбных бомжей».
Организаторы уверяют, что безопасность участников будет под контролем, а сам «социальный эксперимент» проводится с образовательной целью. Более того, в квест допускаются даже дети — но только при сопровождении родителей.
Предложение размещено на одном из популярных сайтов объявлений, однако пока большого спроса на такой формат «развлечений» нет.
