Поживи как бездомный: москвичам предлагают экстремальный опыт выживания

В Москве предлагают квест «жизнь бомжа» за 20 тысяч рублей
Фото: Istock / SeanShot

В Москве появилась необычная услуга — за 20 тысяч рублей всем желающим предлагают на время окунуться в будни бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Участникам обещают «незабываемый опыт»: им предстоит искать ночлег, добывать еду, знакомиться с уличной жизнью столицы и всё это — в компании так называемых «дружелюбных бомжей».

Организаторы уверяют, что безопасность участников будет под контролем, а сам «социальный эксперимент» проводится с образовательной целью. Более того, в квест допускаются даже дети — но только при сопровождении родителей.

Предложение размещено на одном из популярных сайтов объявлений, однако пока большого спроса на такой формат «развлечений» нет.

Софья Метелева

