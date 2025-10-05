Поживи как бездомный: москвичам предлагают экстремальный опыт выживания

05 октября 2025, 12:36

В Москве предлагают квест «жизнь бомжа» за 20 тысяч рублей

Фото: Istock / SeanShot

В Москве появилась необычная услуга — за 20 тысяч рублей всем желающим предлагают на время окунуться в будни бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».