Девушка потеряла квартиру после ремонта: суд встал на сторону пенсионерки
В Петербурге девушка Анна купила квартиру, сделала в ней ремонт, а затем суд обязал вернуть жильё продавцу — пенсионерке, которая, как утверждала, заключила сделку под давлением мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сделка состоялась в июле 2024 года: риэлтор быстро подобрал Анне вариант за 7 млн рублей. Для покупки она использовала деньги от продажи своей квартиры, наследство и кредит. Документы были оформлены официально, а пенсионерка предоставила справку из ПНД о дееспособности и ясном сознании.
Однако после переезда и ремонта бабушка обратилась в полицию, заявив, что была введена в заблуждение мошенниками, обещавшими вернуть квартиру с улучшениями.
Эксперты подтвердили, что женщина осознавала свои действия, но суд всё равно постановил вернуть жильё пенсионерке. Анна осталась без квартиры и с долгами, а вместе с адвокатом намерена оспорить решение.
