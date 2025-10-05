Девушка потеряла квартиру после ремонта: суд встал на сторону пенсионерки

05 октября 2025, 13:12

В Петербурге суд вернул квартиру пенсионерке, забравшей жильё у покупательницы

Фото: Istock / Nuclear_lily

В Петербурге девушка Анна купила квартиру, сделала в ней ремонт, а затем суд обязал вернуть жильё продавцу — пенсионерке, которая, как утверждала, заключила сделку под давлением мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.