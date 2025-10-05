Достижения.рф

Робот-пылесос «выгорел» во время работы: пожар в селе Рождественское

В Курской области робот-пылесос устроил пожар в доме
В селе Рождественское Курской области произошёл пожар из-за робота-пылесоса. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Устройство загорелось, когда хозяев не было дома. К счастью, семья вернулась пораньше и успела ограничить приток воздуха в комнате, что не позволило огню распространиться сильнее.

На место прибыли пожарные, которые полностью потушили возгорание. В результате происшествия сильно пострадали пол, мебель и стены, покрывшиеся сажей.

Софья Метелева

