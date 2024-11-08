Блогеру-транссексуалу Петрову пришла повестка из военкомата Калужской области

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Скандальному блогеру-транссексуалу Андрею Петрову из деревни Бордуково, который сейчас живет в Аргентине, пришла повестка из военкомата Калужской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, молодому человеку сейчас 28 лет. Справок о каких-либо патологиях он не передавал, а значит обязан явиться в военкомат по повестке. В настоящее время Петров проживает в Аргентине, где планирует сделать операцию по смене пола.
Кроме того, у Петрова числится задолженность перед ФНС в размере 344 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва. Источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ.
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Кроме того, у Петрова числится задолженность перед ФНС в размере 344 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва. Источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ.
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Элина Позднякова