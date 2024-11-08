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Главная / Новости / Общество/ Блогеру-транссексуалу Петрову пришла повестка из военкомата Калужской области

Блогеру-транссексуалу Петрову пришла повестка из военкомата Калужской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Скандальному блогеру-транссексуалу Андрею Петрову из деревни Бордуково, который сейчас живет в Аргентине, пришла повестка из военкомата Калужской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, молодому человеку сейчас 28 лет. Справок о каких-либо патологиях он не передавал, а значит обязан явиться в военкомат по повестке. В настоящее время Петров проживает в Аргентине, где планирует сделать операцию по смене пола.

Кроме того, у Петрова числится задолженность перед ФНС в размере 344 тысячи рублей.



Ранее сообщалось, что популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва. Источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ.

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#рф
#военкомат
В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров
08 ноября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и рассказывали водителям, почему необходимо использовать детские удерживающие устройства, к каким последствиям может привести пренебрежение этим правилом, а также как правильно установить в салоне детское кресло. Каждому водителю по окончании беседы вручалась соответствующая памятка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время проведения рейда ни одного нарушения правил перевозки детей в автомобилях выявлено не было.

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#госавтоинспекция
#гаи
#дети
#безопасность
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В Подмосковье оптимизировали услугу по выдаче разрешений для лесных участков
08 ноября 2024, 10:44

Фото: istockphoto.com/GettyTim82

Онлайн-услуга по выдаче разрешений для лесных участков на госпортале Московской области стала удобнее: к ней подключили «умный сервис» по проверке обременений территории правами третьих лиц, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Нововведение позволит сократить количество отказов, так как сервис проверит лесной участок ещё перед подачей заявления. Для этого пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка: система всё проверит автоматически. Если обнаружится обременение участка правами третьих лиц, подать электронное заявление станет невозможно», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отмечается, что услуги по лесными участкам, включая разрешение на изучение недр, на размещение объектов и на установление сервитутов, предоставляются в течение десяти рабочих дней.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья рассказали, чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой
08 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto.com/arh-sib@rambler.ru

Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
«Для подкорма подходят несолёные семечки, орехи, несолёное сало, сливочное масло, подсушенные крошки белого хлеба, кусочки свежих фруктов и ягод и кусочки сухофруктов, сушеные ягоды рябины и боярышника, сырые зёрна пшеницы и ячменя, крупы сушеные дикие травы (конский щавель, репей)», — говорится в сообщении.
Нельзя кормить птиц солёными продуктами — орешками, чипсами и пр., копчёным и жареным, чёрным хлебом и свежим белым хлебом, а также рисом, пшеном и гречкой.

Важно подсыпать корм в кормушку каждый день до конца зимы. Лучше всего делать это в одно и то же время.









Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#птицы
#природа
#экология
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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 ноября составила четыре балла
08 ноября 2024, 09:52

Фото: istockphoto.com/arh-sib@rambler.ru

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, заторы отмечаются при движении в сторону столицы на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более одного миллиона машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
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#подмосковье
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В Люберцах открыли новый детсад на 300 мест
08 ноября 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, завершилось в ЖК «Люберецкий», состоялось торжественное открытие учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В здании обустроено 12 помещений для групп, в каждом из которых есть своя спальня, игровая, буфет, раздевалка и санузел. В детсаду также оборудована универсальная кружковая комната, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории для каждой группы установлена своя игровая площадка, проведено озеленение и комплексное благоустройство.

Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
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#строительство
#люберцы
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Собянин анонсировал создание комфортных городских кварталов
Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы
08 ноября 2024, 07:31

Фото: iStock/goncharovaia

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному развитию шести участков в столице, которые будут преобразованы в комфортные городские кварталы с современными спортивными площадками и парковками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, проекты охватят районы Даниловский и Нагатино-Садовники Юго-Восточного административного округа, Филёвский Парк Западного округа, а также Левобережный и Ховрино Северного округа.

В результате реализации данных проектов будет создано около 18 000 новых рабочих мест. В обновленных территориях запланировано строительство общественно-деловых и социальных объектов, образовательных и спортивных учреждений, медицинских организаций, а также жилых домов, в том числе в рамках программы реновации и для других городских нужд.

Кроме того, в рамках комплексного развития территорий будут проведены работы по благоустройству и созданию развитой дорожно-транспортной сети. На данный момент в Москве находится в стадии реализации 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров.

Ранее Собянин заявил, что в Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет.

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#москва
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Стало известно об испытании новейших вооружений
Путин: Россия постепенно завершает испытания новейших вооружений
08 ноября 2024, 07:08

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ постепенно завершает испытания своих новейших вооружений. Об этом пишет РИА Новости.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия уже подходит к этапу вооружения новейшими разработками, о которых он говорил пять лет назад. По его словам, испытания этих технологий завершаются постепенно.

Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября, которое стало завершающим событием форума, проходившего в Сочи с 4 ноября.

По информации с сайта Кремля, основная тема заседания — «Прочный мир — на какой основе? Всеобъемлющая безопасность и равные условия для развития в XXI веке». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и получил своё название от озера Валдай, где состоялась первая конференция.

Ранее президент РФ подтвердил позицию Москвы по множеству международных вопросов и выразил готовность к диалогу с Вашингтоном.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#конференция
#рф
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Открытие Олимпиады-2024: Путин об оскорблении чувств верующих
Путин назвал открытие ОИ-2024 в Париже оскорблением для миллионов христиан
08 ноября 2024, 04:55

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Президент России Владимир Путин назвал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже оскорбительной для христиан.
7 ноября, на пленарном заседании клуба «Валдай», он выразил удивление, почему Международный олимпийский комитет (МОК) допустил такие элементы.

«Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — заявил Путин.
По словам президента, подобные сцены могут задеть религиозные чувства людей. Он также добавил, что МОК действует «под давлением извне» и «превращается в цирковых артистов».

Церемония открытия, прошедшая 26 июля, вызвала резонанс из-за пародии на «Тайную вечерю», что вызвало недовольство как у христиан, так и у представителей ислама. В ответ на угрозы в адрес организаторов продюсеры шоу обратились в прокуратуру.

Сами Игры прошли с 26 июля по 11 августа, в них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Завершен выход IKEA из России: продан последний склад
РБК: IKEA продала последний актив в России
08 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/blinow61

Ingka Group, управляющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России, передав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, сообщает РБК.
Этот объект недвижимости, открытый еще в 2003 году и расширенный до 180 тыс. кв. м, ранее не вошел в сделку с Газпромбанком, который приобрел торговые центры «Мега».

После приостановки работы IKEA в России в марте 2022 года склад не использовался. Сделка прошла одобрение правительственной комиссии, возглавляемой министром финансов Антоном Силуановым, по старым условиям — до повышения требований на дисконт и взнос в бюджет.

По оценке специалистов, стоимость комплекса составляет 16-18 млрд руб. Склад адаптирован под нужды IKEA, что создает определенные сложности для нового использования, но при текущем высоком спросе на складские площади комплекс, вероятно, найдет арендаторов.

Аналитики отмечают, что несмотря на стабильный спрос, рынок складской недвижимости в Московском регионе охлаждается: объем сделок снизился на 27% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.

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