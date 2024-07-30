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Жительница Среднеуральска частично поседела, когда ее мужа вызвали в военкомат. Об этом она рассказала в беседе с порталом «E1.ru».
«Мужу пришла повестка, попросили явиться в военкомат с паспортом и военным билетом. Я очень перепугалась, но муж честно поехал. <...> Его отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дергается», — прокомментировала она.
Женщина добавила, что супругу предложили подписать договор на контрактную службу. Пресс-служба Центрального военного округа сообщила журналистам, что в военкомат людей вызывают в рамках сверки документов. Более того, эту работу не прекращали, она идет постоянно.
А вот что касается Украины, там дела обстоят таким образом, что граждане избегают военной службы всеми доступными способами.
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