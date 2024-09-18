В России в тестовом режиме начал работать сайт «Реестр повесток»

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В России в тестовом режиме запущен сайт реестра электронных повесток для призывников. Портал находится по адресу «реестрповесток.рф».
Через сайт Единого реестра воинского учета в дальнейшем планируется уведомлять призывников о выписке повесток для явки в военкоматы. В настоящее время с его помощью проводится проверка реестра в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. На главной странице размещена информация о правилах работы с сайтом и порядке действий при получении повестки.
Войти в реестр можно при помощи учётной записи на Госуслугах через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая должна быть подтверждённой. Если такой учётной записи нет, пользователям предлагается пройти процедуру регистрации. Повестка будет считаться вручённой через семь дней после размещения в «Реестре повесток».
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