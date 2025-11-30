Блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова умерла на 105-м году жизни

30 ноября 2025, 07:42

Фото: iStock/jorgeantonio

Пережившая блокаду Ленинграда и ставшая популярной в социальной сети TikTok жительница Санкт-Петербурга Нина Сахарнова умерла в возрасте 104 лет. Об этом сообщает 78.ru.