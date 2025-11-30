Блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова умерла на 105-м году жизни
Пережившая блокаду Ленинграда и ставшая популярной в социальной сети TikTok жительница Санкт-Петербурга Нина Сахарнова умерла в возрасте 104 лет. Об этом сообщает 78.ru.
Женщина скончалась 29 ноября, четырьмя днями ранее она отметила свое 104-летие.
Несколько лет назад Сахарнова вместе с внучкой начала записывать ролики для социальных сетей. Нина Георгиевна стала известной благодаря коротким видео на платформе TikTok, где она рассказывала о своём опыте жизни в довоенном Ленинграде, во время блокады и о своих взглядах на современность.
Церемония прощания с женщиной запланирована на среду, 3 декабря.
