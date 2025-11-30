Пальма вместо ели: Петербург отпразднует Новый год в стиле тропиков
Необычная новогодняя традиция появилась в Ботаническом саду Петра Великого. Здесь решили последовать примеру тропических континентов и украсить к праздникам пальму вместо традиционной ели, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Как известно, в странах с тёплым климатом, таких как Египет, Бразилия и Мексика, пальмы давно стали главным новогодним символом. Сотрудники петербургского ботсада вдохновились этой традицией и нарядили финик канарский. Теперь на экзотическом дереве красуются золотые и белые шары со сверкающими звёздами.
Новогоднее настроение в саду создаёт не только украшенная пальма, но и другие растения. Посетители могут увидеть здесь пышные мандарины, спелые гранаты, остролит и даже новозеландское рождественское дерево, которое добавляет особую атмосферу предстоящим праздникам.
