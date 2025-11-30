Пальма вместо ели: Петербург отпразднует Новый год в стиле тропиков

30 ноября 2025, 05:24

В Петербурге украсили пальму к Новому году

Фото: istockphoto / Liubov Kaplitskaya

Необычная новогодняя традиция появилась в Ботаническом саду Петра Великого. Здесь решили последовать примеру тропических континентов и украсить к праздникам пальму вместо традиционной ели, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».