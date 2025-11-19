Bloomberg: ИИ стал причиной массовых увольнений в крупных компаниях
За последние месяцы всё больше крупных компаний заявляют о сокращениях сотрудников благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство приводит примеры: авиакомпания Deutsche Lufthansa в сентябре объявила о планах сократить четыре тысячи административных должностей к концу десятилетия из-за активного внедрения ИИ. Также голландская банковская группа ING Groep готовится уволить почти тысячу сотрудников в связи с цифровизацией, использованием искусственного интеллекта и изменением потребностей клиентов.
По информации компании Challenger, Gray & Christmas, именно ИИ стал причиной 48 414 сокращений в США в 2025 году. Руководители компаний подчёркивают, что оптимизация рабочих процессов с помощью технологий рассматривается как подготовка к экономике, всё больше ориентированной на искусственный интеллект.
