Глава SuperJob заявила об усилении кадрового голода из-за зумеров

19 ноября 2025, 14:29

Фото: iStock/Deagreez

Негативное отношение части молодого поколения к труду усиливает кадровый голод в России. Такое мнение высказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, отметив, что именно подход зумеров к работе становится одним из факторов напряжённости на рынке труда.