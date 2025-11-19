Глава SuperJob заявила об усилении кадрового голода из-за зумеров
Негативное отношение части молодого поколения к труду усиливает кадровый голод в России. Такое мнение высказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, отметив, что именно подход зумеров к работе становится одним из факторов напряжённости на рынке труда.
По словам эксперта, россияне разных возрастов руководствуются различными приоритетами при выборе работодателя. Соискатели до 35 лет чаще ориентируются на карьерный рост и развитие, тогда как работники 45+ в первую очередь предпочитают стабильность и комфорт. При этом мотивация представителей поколения Z заметно отличается от подходов старших коллег.
Среди основных раздражающих факторов при работе с зумерами рекрутеры называют безответственность и разгильдяйство — на это указал каждый пятый специалист по кадрам (21 процент). Ещё 14 процентов отметили, что молодые сотрудники легко увольняются, а 13 процентов жалуются на их недисциплинированность и необязательность.
По словам Головановой, к этому также добавляются нежелание трудиться и завышенные ожидания по зарплате. Однако она подчеркнула, что похожие претензии ранее выдвигались к миллениалам, что, по её мнению, говорит скорее о «вечном конфликте поколений», а не о недостатках конкретного возраста.
