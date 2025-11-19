Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями

19 ноября 2025, 13:14

Юрист Нечаева: За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму

Фото: iStock/artoleshko

За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму. Об этом жителей России предупредила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».