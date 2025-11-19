Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями
Юрист Нечаева: За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму
За привычку шпионить за соседями можно попасть в тюрьму. Об этом жителей России предупредила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».
Нечаева отметила, что тех, кто регулярно подглядывает за соседями через окна, можно привлечь к ответственности. В качестве доказательств могут быть использованы фотографии или видеозаписи.
Если вину докажут, то нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, подчеркнула юрист.
