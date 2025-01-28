Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %

Фьючерсы на американские индексы Nasdaq 100 и SP 500, а также акции технологических компаний в ряде стран значительно снизились после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную с минимальными затратами и обладающую мощностью, сопоставимой с ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.