Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %

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Фьючерсы на американские индексы Nasdaq 100 и SP 500, а также акции технологических компаний в ряде стран значительно снизились после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную с минимальными затратами и обладающую мощностью, сопоставимой с ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, экономическая эффективность новой модели DeepSeek, работающей на менее продвинутых чипах, поставила под сомнение технологическое доминирование США и вызвала вопросы о высоких оценках таких компаний, как Nvidia. Акции Nvidia обрушились на 10% в премаркете и продолжили падение до 13% в момент написания материала.
Он подчеркнул, что это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок ИИ. Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана добавил, что текущие события служат напоминанием, что доминирование в сфере ИИ не является гарантированным.
Таким образом, выход на рынок нового игрока из Китая стал значимым сигналом для инвесторов и экспертов, вызывая опасения по поводу устойчивости позиций американских технологических гигантов.
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«DeepSeek демонстрирует, что мощные модели ИИ можно разрабатывать с меньшими затратами», — отметил управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг.
Он подчеркнул, что это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок ИИ. Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана добавил, что текущие события служат напоминанием, что доминирование в сфере ИИ не является гарантированным.
Таким образом, выход на рынок нового игрока из Китая стал значимым сигналом для инвесторов и экспертов, вызывая опасения по поводу устойчивости позиций американских технологических гигантов.
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Дарья Осипова