В Подмосковье в этом году развивают 35 продуктов с использованием ИИ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Московской области развивают 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас было 22 продукта с использованием искусственного интеллекта, в этом году – 35. Мы находимся в очень плотном партнёрстве по цифровизации с Минцифры, с правительством, с Москвой. Мы берём продукты в столице и на других территориях, а сами отдаём собственные продукты, чтобы получить максимальный эффект», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».Он напомнил, что президент на недавно прошедшем президиуме Госсовета чётко подчеркнул важность цифровой трансформации.
«Это быстро, это удобно, это дёшево и эффективно. ИИ – это не только передача данных в электронном виде, что не самое сложное, но и замена рутинной работы человека. Его внедрение очень важно», – добавил глава региона.По словам Воробьёва, сегодня искусственный интеллект присутствует в здравоохранении, образовании, контроле за строительным и бытовым мусором, за безопасностью и во многих других сферах.
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Лора Луганская