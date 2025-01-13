Эксперт раскрыл, приведет ли ИИ к вымиранию профессий

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Внедрение ИИ не приведет к вымиранию современных профессий, а вынудит их серьезно трансформироваться. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, от работников будут ожидать большей эффективности и результатов за счет использования искусственного интеллекта в рабочих процессах.
«Да, например, если в штате находятся 10 копирайтеров, то будет достаточно оставить тех, кто при помощи ИИ может создавать тексты быстрее и качественнее, чем вручную. Но это не значит, что копирайтеров вообще не потребуется. Просто не нужны будут те, кто не умеет использовать современные технологии, и кто берет перо, как у Пушкина, и чернилами начинает писать», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем ожидается, что доля компаний, применяющих ИИ, в 2025 году может увеличиться до 60–70%, считает директор платформы Грейд от Яндекс Практикума Анастасия Рекшинская. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что основной акцент использования этой технологии будет направлен на обучение сотрудников.
По ее мнению, ИИ будет помогать с генерацией контента, создание индивидуальных материалов под каждого работника.
«Искусственный интеллект используется также в интерактивном обучении: чат-боты и виртуальные ассистенты отвечают на вопросы и помогают сотрудникам глубже разобраться в сложных темах», — добавила Рекшинская.Читайте также:
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