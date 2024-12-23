Стало известно, что ИИ превзойдёт человеческий интеллект к 2030 году

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Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление о будущем искусственного интеллекта. Он отметил, что вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году, составляет почти 100%. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.
Маск, который является одним из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), подчеркнул, что уже к концу 2025 года ИИ может превзойти интеллект любого отдельного человека, а к 2027-2028 годам — и всего человечества в целом.
Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, понимание языка, распознавание образов и принятие решений. ИИ уже активно используется в различных сферах.
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Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, понимание языка, распознавание образов и принятие решений. ИИ уже активно используется в различных сферах.
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Дарья Осипова