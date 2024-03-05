Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли в феврале на 80%

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Доходы России от продажи сырья выросли в феврале текущего года на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит Bloomberg.
Доходы России от продажи нефти и газа в феврале этого года превысили 10 млрд долларов благодаря росту цен на нефть. Можно смело говорить о том, что санкции не в силах расшатать процесс получения прибыли от продажи ресурсов для нашей страны.
Важно сказать и о грамотной политике в нефтегазовой сфере, которую применяют российские специалисты. В этом году Россия отменила экспортные пошлины на нефть, что также в положительном ключе отразилось на доходах.
В феврале Россия также выплатила 127,9 млрд рублей субсидий нефтеперерабатывающим предприятиям за продажи дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке.
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Важно сказать и о грамотной политике в нефтегазовой сфере, которую применяют российские специалисты. В этом году Россия отменила экспортные пошлины на нефть, что также в положительном ключе отразилось на доходах.
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Мария Федоровцева