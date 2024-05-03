В США раскрыли шаг ВСУ в ожидании помощи от США

В России активно наращивают производство авиабомб всех калибров и видов действия, которые можно применять с модулями планирования и коррекции в зоне спецоперации. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.