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ВСУ отступают и оставляют свои позиции, находясь в ожидании помощи от США. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
«Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов, не сумев дать отпор российскому наступлению», — заявил Малли.
По его словам, Украина очень надеялась на новый пакет помощи от США. Однако уже сейчас понятно, что американское вооружение поможет ВСУ в обороне, однако не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.
Ранее издание Newsweek Polska Авторы считают, что положение ВСУ значительно ухудшилось из-за грубого просчёта украинских офицеров. При этом российские силы смогли сильно продвинуться вперёд, так как украинские военные не смогли оказать должного сопротивления.
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Элина Позднякова