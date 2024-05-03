Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов

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Страны G7 рассмотрят новый пакет помощи Украине в размере $50 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что США хотят, чтобы соглашение было подписано на саммите G7 в июне. Большую часть этой суммы планируется направить на компенсацию замороженных российских активов.
По словам источников, переговоры идут тяжело, и на достижение соглашения может уйти несколько месяцев.
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила факт переговоров о выделении помощи Киеву.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G7 отказались полностью арестовать замороженные российские активы, опасаясь ответных мер.
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По словам источников, переговоры идут тяжело, и на достижение соглашения может уйти несколько месяцев.
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила факт переговоров о выделении помощи Киеву.
«В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие, чтобы США не делали это в одиночку», – заявила она.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G7 отказались полностью арестовать замороженные российские активы, опасаясь ответных мер.
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Александр Климов