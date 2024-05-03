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Страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на 50 млрд долларов

Bloomberg: страны G7 рассмотрят выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд
03 мая 2024, 23:21
Фото: iStock/alfexe

Фото: iStock/alfexe

Страны G7 рассмотрят новый пакет помощи Украине в размере $50 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что США хотят, чтобы соглашение было подписано на саммите G7 в июне. Большую часть этой суммы планируется направить на компенсацию замороженных российских активов.

По словам источников, переговоры идут тяжело, и на достижение соглашения может уйти несколько месяцев.



Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила факт переговоров о выделении помощи Киеву.

«В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие, чтобы США не делали это в одиночку», – заявила она.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G7 отказались полностью арестовать замороженные российские активы, опасаясь ответных мер.

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#киев
В США высказались об идее расширения НАТО
04 мая 2024, 00:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения НАТО, передает газета Welt am Sonntag.
По словам политика, события на Украине представляют собой «желательный» конфликт. Кеннеди также призвал подвергнуть Североатлантический альянс испытанию на прочность по ряду причин, в том числе из-за того, что его нынешняя форма «не имеет смысла».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не будет приглашена в альянс на саммите организации в июле.

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Посол ЕС предупредила Киев о трудностях при получении новой помощи
03 мая 2024, 23:52

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявила, что власти страны могут столкнуться с проблемами при получении новой помощи от ЕС.
Матернова предупредила о трудностях, с которыми столкнется Украина при получении новой помощи, заявив, что без необходимой отчетности этот процесс будет более сложным.

«Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры», – отметила она.

Дипломат добавила, что помимо военной помощи Киев «получает очень серьезные поступления в бюджет». Если европейские граждане будут считать, что ЕС распределяет средства без прозрачности и подотчетности, будет сложно обеспечить долгосрочную поддержку.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Крева призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США оказать помощь Киеву. По словам министра иностранных дел, помощи Вашингтона Киеву недостаточно.

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Боррель: США потеряли статус гегемона
03 мая 2024, 23:15

Фото: iStock/rarrarorro

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что США утратили свой статус гегемона, передает РИА Новости.
«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», – заявил он, добавив, что сейчас фиксируется усиление позиций Китая и его превращение в супердержаву.

Боррелл подчеркнул, что нынешняя ситуация не является благоприятной и что в связи с этим необходимо определить роли ЕС и Великобритании. По его словам, это крайне важно, учитывая растущие угрозы и предупреждения о том, что «Европа может умереть».

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мировой порядок под предводительством США уходит в прошлое, но Вашингтон не желает с этим мириться. В то же время он выразил мнение, что за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других частях света стоит правящая элита США и ее сателлиты.

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Захарова оценила высказывание Борреля о капитуляции Украины
Захарова назвала грандиозным признанием слова Борреля о капитуляции Украины
03 мая 2024, 23:08

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грандиозным признанием слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина сдастся в течение двух недель без помощи Запада. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» – прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», – говорится в публикации.

3 мая Борель заявил, что знает, как прекратить конфликт на Украине. По его словам, если прекратить поставки оружия Киеву, то Украина должна будет капитулировать в течение двух недель.

Однако дипломат подчеркнул, что это не то, чего желает Европа. Он также отметил, что разногласия между политическими партиями в Соединенных Штатах по поводу военной помощи и шестимесячная задержка поставок могут превратить ситуацию на поле боя из победы в поражение.

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Глава Евросовета призывает Грузию не упустить исторический шанс
03 мая 2024, 22:32

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Глава Евросовета Шарль Мишель призывает Грузию не упустить исторический шанс на вступление в ЕС.
Об этом он заявил на своей странице в соцсети X. По словам чиновника, в телефонном разговоре с властями Грузии он выразил поддержку протестующим против закона об иностранных агентах.

Он уверен, что призыв людей к созданию открытого демократического общества «должен быть услышан». Мишель подчеркнул, что будушее Грузии должно быть с ЕС и призвал не упустить исторический шанс.

В среду парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении. После этого в стране возобновились массовые протесты.

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#ес
#евросоюз
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В Госдуме оценили возможность отделения Калининграда от России
03 мая 2024, 22:15

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что отрезать Калининград от России не удастся.
Об этом сообщает РИА Новости. Так парламентарий прокомментировал словам финского политика Мики Аалтола. Ранее тот предложил отрезать Калининград от России.

По словам Толмачева, недружественным соседям должно быть известно, что в Калининградской области сосредоточена одна из мощнейших войсковых группировок России. Отрезать регион не удастся, подчеркнул он.

Также депутат подчеркнул, что политикам, которые выступают с подобными заявлениями, нужно следить за целостностью своих государств, думая о своих проблемах.

Калининград не дает покоя большому количеству европейцев из-за уникального географического положения, заключил он.

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#россия
#европа
#калининград
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В Эстонии призвали готовиться к возможной блокаде Балтики
Командующий ВС Эстонии Херем призвал готовиться к возможной блокаде Балтики
03 мая 2024, 20:06

Фото: iStock/diegograndi

Эстония считает одним из важнейших вопросов возможную блокаду Балтийского моря. В связи с этим власти страны выступают за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
Он подчеркнул, что за последнее время эстонской армии удалось значительно улучшить свои морские возможности. Сейчас на вооружении имеются морские мины, противокорабельные ракеты и прочее вооружение.

Херем заявил, что при совместной работе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно стали членами НАТО, Эстония будет в состоянии решить ключевую проблему, заключающуюся в возможной блокаде в Балтийском море.

Также командующий эстонской армией заявил о хорошем развитии сухопутных войск. Он рассказал о созданной год назад эстонской дивизии, которая зарекомендовала себя во всех отношениях.

По словам Херема, удалось создать командный потенциал для сил НАТО, которые прибудут в качестве подкрепления.

Кроме того, Эстония закупила новейшее вооружение, которое поступит на оборону в ближайшие два года.

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#политика
#армия
#россия
#польша
#швеция
#финляндия
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Политолог Беспалов: Одесса – ключевой для Запада регион на Украине
03 мая 2024, 19:52

Фото: iStock/teksomolika

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов заявил, что Одесса является ключевым для Запада городом на Украине, состояние которого будет определять положение Киева.
Так он прокомментировал сообщения о заявлениях французского президента Эмманюэля Макрона о том, что в Румынии присутствуют 2 тыс. легионеров Франции, готовых выступить в Одессу.

«Что касается Одессы, с точки зрения Запада это ключевой регион на Украине. Контроль над Одессой определяет, будет ли иметь Украина выход к морю», — сказал в беседе с Pravda.Ru Беспалов.

При этом касательно президента Молдовы Майи Санду, то она, по мнению эксперта, несмотря на антироссийскую настроенность не желает втягивать страну в вооружённый конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#украина
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Экс-разведчик Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта
03 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта в Европе. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам Риттера, размещение военного контингента у границ РФ не свидетельствует о готовности стран Североатлантического альянса к вооруженному конфликту.

Бывший разведчик подчеркнул, что серьезная военная держава могла бы сразу отправить солдат в Литву, а не растягивала бы создание группировки на несколько лет, как это делает ФРГ.

Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления.

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