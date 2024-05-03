В Германии заявили о последствиях нехватки обученных солдат ВСУ

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Значительная нехватка квалифицированных военнослужащих в рядах ВСУ особенно сильно отразится на ходе украинского конфликта в ближайшее время. Об этом пишет ZDF.
Отмечается, что даже набор кадров и мобилизация не смогут сразу решить кадровую проблему украинских войск.
В материале также указывается, что в стране практически исчезли добровольцы, которые хотят по собственной воле сражаться в зоне СВО. А те, кто попал в ряды ВСУ по мобилизации, должны сначала пройти базовую подготовку, затем специальную, после чего уже направляться на место несения службы.
Однако многие украинские военные, сдавшиеся в плен ВС РФ, рассказывают, что неподготовленных солдат сразу отправляют на позиции.
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В материале также указывается, что в стране практически исчезли добровольцы, которые хотят по собственной воле сражаться в зоне СВО. А те, кто попал в ряды ВСУ по мобилизации, должны сначала пройти базовую подготовку, затем специальную, после чего уже направляться на место несения службы.
Однако многие украинские военные, сдавшиеся в плен ВС РФ, рассказывают, что неподготовленных солдат сразу отправляют на позиции.
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Анастасия Чинкова