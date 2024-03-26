Bloomberg: терминалы Starlink Маска можно незаконно купить на чёрном рынке

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Интернет-терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска можно незаконно приобрести во многих частях мира, где они официально не продаются, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, терминалы нелегально попадают в Йемен, Судан, Венесуэлу и другие страны. По данным агнетства, ретейлеры активируют Starlink в регионах, где использование спутников легально, а после доставляют клиентам
Это свидетельствует о том, что злонамеренное использование терминалов Starlink стало «систематической глобальной проблемой», говорится в материале.
Ранее в The Washington Post заявили, что в Соединенных Штатах инициировали расследование из-за сообщений о применении Starlink российскими военными.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что терминалы Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.
Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
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Это свидетельствует о том, что злонамеренное использование терминалов Starlink стало «систематической глобальной проблемой», говорится в материале.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что терминалы Starlink не поставляются и не могут использоваться официально на территории России.
Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
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Ювелина Бернст