США подозревают армию России в применении терминалов Starlink

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Демократы Палаты представителей Конгресса США приступили к проверке компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX после сообщений из-за якобы применения спутникового интернет-сервиса Starlink российской армией в конфликте на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
Законодатели Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили, что возможное использование Россией Starlink «представляет серьёзную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».
Отмечается, что SpaceX не сразу дала комментарий, однако Илон Маск опроверг все эти слухи, а также информацию о продаже терминалов Starlink России.
При этом законодатели убеждены, что Россия всё-таки использует терминалы, полученные незаконным путём, в обход санкций и через посредников в соседних государствах.
Раскин и Гарсия только приступили к расследованию, но уже планируют связаться с Пентагоном и иными ведомствами, чтобы вместе лишить Россию возможности закупать аппаратуру, которая модернизирует её армию.
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Отмечается, что SpaceX не сразу дала комментарий, однако Илон Маск опроверг все эти слухи, а также информацию о продаже терминалов Starlink России.
Раскин и Гарсия только приступили к расследованию, но уже планируют связаться с Пентагоном и иными ведомствами, чтобы вместе лишить Россию возможности закупать аппаратуру, которая модернизирует её армию.
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Анастасия Чинкова