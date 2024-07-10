Bloomberg: В США после санкций простаиваются десятки нефтетанкеров

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Осенью США ввели санкции против 53 судов, перевозивших российскую нефть. В результате только три судна смогли продолжить работу.
Танкеры можно увидеть в Балтийском и Чёрном морях, недалеко от Владивостока, на китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.
Вместе с этим падают ставки фрахта. Это показывает, что, хотя санкции и затрудняют использование танкеров, они не увеличивают издержки России, как отмечает Bloomberg.
«Большая семерка» установила потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, на нефтепродукты — $100. В ответ президент Путин запретил поставки, если в контрактах предусмотрена фиксация предельной цены. Ставки фрахта выросли в конце июня, что снизило маржу экспортеров на $1 за баррель. Экспорт российской сырой нефти максимально упал и составил 2,67 млн баррелей в день против 3,66 млн в начале месяца. Российские власти требуют отменить санкции и говорят, что научились к ним адаптироваться.
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«С прошлого октября под санкции попали 53 танкера. Некоторые суда оказались в списке из-за обвинений в нарушении потолка цен на нефть, другие — из-за принадлежности к подсанкционным компаниям, ещё несколько — из-за экологического риска. Почти все эти танкеры с того времени не смогли забрать груз. Топливо погрузили только на три судна, которые затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры», — говорится в материале.
Вместе с этим падают ставки фрахта. Это показывает, что, хотя санкции и затрудняют использование танкеров, они не увеличивают издержки России, как отмечает Bloomberg.
«Большая семерка» установила потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, на нефтепродукты — $100. В ответ президент Путин запретил поставки, если в контрактах предусмотрена фиксация предельной цены. Ставки фрахта выросли в конце июня, что снизило маржу экспортеров на $1 за баррель. Экспорт российской сырой нефти максимально упал и составил 2,67 млн баррелей в день против 3,66 млн в начале месяца. Российские власти требуют отменить санкции и говорят, что научились к ним адаптироваться.
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Мира Полтева