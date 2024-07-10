Bloomberg: В США после санкций простаиваются десятки нефтетанкеров

График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.