В российском регионе православную церковь начали обносить колючей проволокой

Фото: iStock/Shynearwitch
В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана».
На опубликованных кадрах можно заметить церковь. Прилегающая к ней территория огорожена забором, на котором установлена колючая проволока.
Согласно информации источника, снимок был сделан в Каспийске. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
Напомним, 23 июня текущего года в Дагестане было совершено несколько террористических нападений. Целью одного из них стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Примечательно, что нападение было совершено в день Святой Троицы. В результате этих терактов погибли священник РПЦ и несколько полицейских.
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Согласно информации источника, снимок был сделан в Каспийске. Иные подробности в настоящее время неизвестны.
Напомним, 23 июня текущего года в Дагестане было совершено несколько террористических нападений. Целью одного из них стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Примечательно, что нападение было совершено в день Святой Троицы. В результате этих терактов погибли священник РПЦ и несколько полицейских.
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Екатерина Коршунова