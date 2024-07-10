Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ артистов из «Яндекс Музыки»

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Депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил о необходимости удалить из «Яндекс Музыки» композиции исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России.
Он отметил, что сейчас песни таких артистов вполне доступны на сервисе.
До этого обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёвой о детской больнице в Киеве.
Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве.
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«Прошу принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — приводит RT обращение Спиридонова на имя генерального директора «Яндекс Музыки».
До этого обозреватель Александр Бабицкий прокомментировал пост певицы Аллы Пугачёвой о детской больнице в Киеве.
«Тот случай, когда соглашусь с Аллой Борисовной: терпению Божьему есть предел. Только касается это не русских воинов, нанёсших точный удар по военному объекту, который прикрыли расположенной рядом детской больницей (и среди детей жертв нет), а самой Пугачёвой, её мужа-комика-иноагента и им подобных либеральных беглецов. Тех «пацифистов» и «гуманистов», которые страдают диковинным недугом — одноглазие в сочетании с одной извилиной», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.
Ранее певица Алла Пугачёва отреагировала на попадание ракеты в детскую «Охматдет» в Киеве.
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Мелисса Тимофеева