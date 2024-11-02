Стало известно, на сколько увеличились продажи новых легковых автомобилей в России

Фото: iStock/megaflopp
В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В целом, продажи всех категорий автомобилей (легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) выросли на 47%, достигнув 199,5 тысяч единиц.
Продажи легких коммерческих автомобилей возросли на 54%, составив 16,2 тысячи единиц, грузовиков – на 2% до 13 тысяч, а автобусов – на 56% до 1,8 тысячи.
С начала года (январь-октябрь) в России было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок отечественных автомобилей также показал рост на 31%, превысив 678 тысяч единиц.
С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили
Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
Продажи легких коммерческих автомобилей возросли на 54%, составив 16,2 тысячи единиц, грузовиков – на 2% до 13 тысяч, а автобусов – на 56% до 1,8 тысячи.
С начала года (январь-октябрь) в России было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок отечественных автомобилей также показал рост на 31%, превысив 678 тысяч единиц.
С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили
Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
Дарья Осипова