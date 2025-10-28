BMW вновь возглавила продажи в премиальном сегменте, несмотря на уход из РФ

28 октября 2025, 11:48

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

BMW вновь возглавила продажи в премиальном сегменте на российском рынке, несмотря на официальный уход из страны. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные данные за сентябрь 2025 года.