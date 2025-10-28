BMW вновь возглавила продажи в премиальном сегменте, несмотря на уход из РФ
BMW вновь возглавила продажи в премиальном сегменте на российском рынке, несмотря на официальный уход из страны. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные данные за сентябрь 2025 года.
За месяц россияне приобрели 1741 автомобиль немецкой марки — на полтора раза больше, чем годом ранее. Поставки BMW по-прежнему идут через параллельный импорт, что повышает стоимость машин, но не снижает интерес покупателей.
На втором месте оказался китайский бренд Exeed, реализовавший 1652 автомобиля — на 54% меньше, чем в сентябре прошлого года. Замыкает тройку лидеров Tank, продажи которого сократились вдвое.
