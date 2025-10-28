«Я хотела Porsche!»: россиянка отругала мужа за подарок

28 октября 2025, 11:23

Москвичка отчитала мужа за подаренный им автомобиль и попала на видео

Фото: iStock/kieferpix

В сети появилось видео, на котором девушка отчитывает своего мужа за подаренный ей китайский автомобиль Zeekr 001. Им делится телеграм-канал No Limits.





По его данным, ссора возлюбленных произошла в Москве. На записи слышно, как парень рассказывает о «плюсах» купленной им иномарки, при этом показывая салон. Однако его жена все равно отказывается от подарка, выходит из машины и просит ее продать.

«Я не буду на ней ездить, можешь ее продавать. <…> Я хотела Porsche. Я хотела Taycan. Или Cayenne хотя бы. <…> Я не буду на «китайце» ездить», — возмущается москвичка.