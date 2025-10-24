Телеведущий не смог вести прямой эфир из-за жесткого ДТП

24 октября 2025, 19:15

Daily Mail: ведущий канала KCBS-TV потерял дар речи из-за видео с жестким ДТП

Фото: iStock/disqis

Ведущий американского телеканала KCBS-TV Хуан Фернандес не смог вести прямой эфир из-за трансляции смертельной аварии. Об этом пишет газета Daily Mail.





По ее сведениям, Фернандес и его коллега Сьюзи Су наблюдали за погоней полиции за угонщиком фургона. В какой-то момент злоумышленник выпрыгнул из машины, перелез через ограждение и попал под колеса автомобиля.

«Ого, ничего себе! Боже!» — эмоционально отреагировал Фернандес, после чего потерял дар речи.